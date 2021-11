Paleontoloogid on viimasel ajal hakanud kasutama ammu surnud hiidsisalike kivistisi uurides tänapäeva arstide tööriistu. Nii saab kümneid miljoneid aastaid tagasi surnud loomadele panna täpsed diagnoosid, et välja selgitada nende tervisehädad ja surma põhjused, vahendab ajakiri Imeline Teadus.

Sue tahab juua. Miski kolossaalse Tyrannosaurus rex’i suus ja kõris häirib teda – miski just­kui ummistaks ta kurku – ning ta liipab seetõttu jõe poole. Türanno­saurusel on tunne, nagu jäänuks talle kõrri kinni liiga suur lihatükk.

Kui Sue oli noor, siis tal selliseid hädasid polnud. Kaugel sellest! Siis oli tema ise see, kes teistele igasugust häda ja surmagi põhjus­tas – võimas röövloom, kel pikkust ninaotsast sabaotsani 13 meetrit. Teda kartsid kõik teised kriidiajastu olendid.

Nüüd on Sue vana, umbes 30aastane, ja kurguummistus on kõigest üks paljudest tervisehäiretest. Osalt on need hädad põhjus­tatud ta eluviisist – ta on ju ikkagi kiskja, kes toitub teistest loomadest, ning mõnikord paneb ohver nii visalt vastu, et jätab ka ründajale vigastusi mälestuseks.

Sue' parem õlg on vigane ja ka esijäse­mes on rebenenud sidemed ning veidi aega tagasi murdis ta kolm roiet – tõsi küll, need on üsna hästi paranenud. Peale selle on tema vasaku jala pindluu paksenenud, sest seda vaevab osteomüeliit ehk luuüdipõletik. Ka paar selgroolüli on selle tõttu kokku kasvanud.

Kõik need hädad teevad liikumise tõeliselt raskeks. Saaklooma jälitada on väga raske ja Sue on pidanud nälga kannatama. Luude piirjooned paistavad nahast selgesti läbi ning iga sammuga käib jäsemetest ja seljast valus jutt läbi. Kõige tipuks nüüd siis veel see kurguhäda! Mine või hulluks ...

Türannosaurus Sue viimased tunnid praeguse USA Lõuna-Dakota osariigi aladel, kus dinosaurus 65 miljonit aastat tagasi suri, olid väga vaevaküllased. Sinna jõe äärde ta lõpuks surigi. Tema põdura tervise kohta on saadud rohkesti infot looma luude ja hammaste analüüside põhjal.