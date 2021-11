Maa pulss: välgud ühendavad planeedi ühtsesse vooluringi

Need röövivad õhu molekulidelt elektrone ning see vallandab pilves kontrollimatu ahelreaktsiooni. Lõpuks liigub äikesepilvest läbi välgukanali alla pahvak elektrone ja potentsiaalide erinevus laheneb välgulöögina.

Teadlaste teooriat kosmilise sekkumise kohta toetavad satelliitide ja ISSi seadmetega tehtud uuringud, mis on registreerinud äikesepilvedest pärit gammakiirgust. See on kõige energiarikkamat tüüpi kiirgus ja lähtub välgukanali tipust, kus tänu kosmilistele osakestele on elektronid kõrgemal energiatasemel.