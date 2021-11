Terviseamet ostis just miljoni euro eest koroona antigeeni kiirteste

Lepingule kirjutasid alla Roche Diagnostics Belgium tegevjuht Carsten Arnt, Roche Lietuva UAB juht Rasa Jonušiene esindaja ja Eesti terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Selle kohaselt tarnib Roche Eestile 222 000 antigeeni kiirtesti ning nende hinnaks on 987 900 eurot. Lepingu kohaselt on tegemist digitaalselt loetavate ja väga kõrge tundlikkuse ning spetsiifilisusega kiirtestidega.

Uurisime terviseametilt, kellele need paarsada tuhat kiirtesti kasutamiseks on mõeldud – ametlikke vabastusi mis iganes piirangutest need tänasel päevale enam ei anna.

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel ütles alustuseks seda, et Roche antigeeni kiirtestid hangiti Euroopa Komisjoni korraldatud ühishanke alusel, mis sõlmiti 22.02.2021. Ülaltoodud täpsem leping sai allkirjad 21. oktoobril ja jõudis terviseameti dokumendiregistrisse 11 päeva hiljem ehk 1. novembril.

Mis testidega tegema hakatakse, kas täpne jaotuskava on paigas? Selgub, et üldjoontes on.

"Haiglatele läheb ca 30 000, perearstidele on ette nähtud 100 testi nimistu kohta. Tarne hulgas on ka haridus- ja teadusministeeriumile mõeldud 170 000 testi," ütles Kirsi Pruudel.

Tema sõnul on kiirtestid end kollete ohjamise olukordades juba õigustanud ja kindlasti jätkatakse nende sihipärast kasutamist. Hangitud kiirteste kasutatakse vaid kohtades, kus on kohapeal olemas tervishoiuteenuse osutaja, kes teste teostab ja tõlgendab.

HTMi pressiesindaja Mari Annus ütles, et saadavaid teste kasutatakse vaktsineerimata haridustöötajate testimiseks.

Ida-Tallinna keskhaigla pressiesindaja Anneli Rõuk tõdes, et haigla on saanud terviseametilt kokku 3600 kiirtesti ja kasutab neid personali testimiseks.

Tartu ülikooli kliinikumi esindaja Helen Kaju tõdes aga, et kliinikumi ühendlabori sõnul need testid ei sobinud labori tööprotsessiga, mistõttu kliinikumis need ka kasutusel ei ole.

Antigeeni kiirtesti vastuse saamise aeg on sõltuvalt testist 10-30 minutit, seega võimaldab positiivne tulemus COVID-19 haigete kiiremat tuvastamist ja isoleerimist.