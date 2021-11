Terviseamet ostis just kellelegi miljoni euro eest koroona antigeeni kiirteste

Selle kohaselt tarnib Roche Eestile 222 000 antigeeni kiirtesti ning nende hinnaks on 987 900 eurot. Lepingu kohaselt on tegemist digitaalselt loetavate ja väga kõrge tundlikkuse ning spetsiifilisusega kiirtestidega.

Uurisime terviseametilt, kellele need paarsada tuhat kiirtesti kasutamiseks on mõeldud – ametlikke vabastusi mis iganes piirangutest need tänasel päevale enam ei anna.