Mis on tõhustusdoos? Kes seda tegema peaksid? Miks see vajalik on? Kas see on ikka ohutu? Need vaid mõned küsimused, mis tõhustusdoosidest rääkides esile kerkivad. Riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona selgitab, kellele on tõhustusdoos mõeldud ning millised võivad olla selle kõrvaltoimed.