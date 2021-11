VIDEO | Mis privaatsus? Moskva metroos tõestad sõiduõigust kaamerale nägu näidates!

Moskva aselinnapea transpordi alal, Eestist pärit Maksim Liksutov kinnitas avalikkuse ees, et sellist lahendust pole veel kuskil nii laialdaselt ja nii kõrge kvaliteediga kasutusele võetud.

Pole ka ime, sest privaatsuse eest seisjaid ajab selline jälgimisühiskonna näide tagajalgadele, eriti kuna kaameraterohkuse üle Moskvas on kurdetud juba mitu aastat.

Lahendus on tuntud nii Vene kui ka lääne meedias nimega Face Pay (ee Näomakse) ning see on kasutusel juba enam kui 240-s Moskva metroojaamas.