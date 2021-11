Mida teha, kui auto satub vesiliugu?

Rehvimustri üks põhilisi eesmärke on rehvi alt vee ärajuhtimine. Kui auto sõidab kiiresti, ei pruugi muster sellega füüsiliselt toime tulla. Selle tõttu tasub kasutada vaid rehve, mille mustrisügavus on piisav vee tõrjumiseks.

Suverehvil on seadusega määratud miinimumsügavus 1,6 mm, kuid soovitav on kasutada rehve sügavusega 3 mm või rohkem (uue rehvi puhul on see ca 10 mm).

2. Väldi äkilist pidurdamist. Soovitatav on nn mootoriga pidurdamine ilma rooli asendit muutmata. See tähendab, et kui auto on vesilius, võta jalg gaasipedaalilt ära ja väldi äkilisi liigutusi. Seejärel oota, kuni rehvide kontakt teepinnaga taastub ning kontroll sõiduki üle on taas käes.