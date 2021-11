Miks viiruseid ei peeta elusolenditeks?

Miks mitte? Neil on puudu mõned omadused, mida elusolenditega seostatakse. Küsimuse üle, kas viirused elavad või mitte, on vaieldud tegelikult alates esimeste viiruste nimetamisest 1898. aastal.

Mida „elus olemine“ üldse tähendab? Elul pole üht kindlat, vaieldamatut määratlust. Küsimuste hulgas, mille alusel elusolendeid elututest asjadest eristatakse, on nt „Kas sellel on olemas paljunemiseks vajalik bioloogiline „masinavärk“?“, „Kas see paljuneb rakkude jagunemise teel?“ ja „Kas sellel on olemas ainevahetus?“.

Viiruste puhul on vastus kõigile neile küsimustele „ei“.

Paljunemiseks peavad viirused kõigepealt kaaperdama peremeesraku paljunemissüsteemi, sundima selle viiruse geneetilist koodi kopeerima ja kapseldama äsjavalmistatud konteinerisse, nn kapsiidi. Ilma peremeesrakkudeta ei ole viirused mitte kuidagi võimelised paljunema.

Teisel „eksamil“ põruvad viirused samal põhjusel. Erinevalt elusorganismidest, mis suudavad paljuneda jagunedes, näiteks poolitades ühe raku kaheks, on viirused sunnitud end „kokku panema“ sel moel, et võtavad üle peremeesraku juhtimise ning panevad selle viiruse osiseid tootma ja komplekteerima.

Kolmandaks ei pea viirused eksisteerimiseks tarbima energiat ega suuda ka iseenda temperatuuri reguleerida.

Erinevalt elusolenditest , kes rahuldavad oma energiavajadust energiaküllaste adenosiintrifosfaadi (ATP) — elu energeetilise valuuta — molekulide tootmisega, suudavad viirused lihtsalt olemas olla midagi tarbimata.

Teoreetiliselt võib viirus lõpmatuseni ringi triivida, kuni satub kokku õiget tüüpi rakuga, mida sel on võimalik nakatada ja panna endast lisakoopiaid valmistama.

Kas on ka põhjuseid, miks viiruseid võiks siiski pidada elavateks? Lühidalt — on küll. Vähemalt leidub piisavalt tõendeid, mis annavad mõista, et piir elusa ja mitte-elusa vahel võib olla mõnevõrra hägus.