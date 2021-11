Brembo arendab uudset elektroonilist pidurisüsteemi

Siiani on Brembo tuntud kui võimekate pidurisüsteemide ning pidurikomponentide nagu sadulate, ketaste, klotside, voolikute, silindrite jne tootja, kes tarkvaralise poole jätnud pigem Boschile ja Continentalile. Aga Sensify on tootja oma arendus, mis likvideerib füüsilise ühenduse pedaali ja pidurite vahelt.

Mis on Sensify boonused? Brembo sõnutsi lüheneb pidurdusteekond (pole teada, palju ja millega võrreldes), “kasvab juhi enesekindlus roolis” ja “paraneb auto sooritusvõime”. Lisaks tüüpilisele turundusjutule aga lubatakse ka, et vähenevad pidurite hoolduskulud, kuna nüüd on võimalik klotsid ja kettad tavasõidul täielikult üksteisest eraldada, vähendades niiviisi kulumist. Loomulikult vajab ka piduriõli vähem tähelepanu – eeldusel, et klient üldse valib hüdrauliliste täituritega süsteemi.