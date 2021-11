Kuidas uuenduslik lähenemine õpetamisele koolidele auhinna tõi

Saates on külas Paide Hillar Hanssoo põhikooli saksa keele õpetaja Ellen Rosimannus ja Kuressaare ametikooli disainisuuna õpetaja Merit Karise, kelle eest veetud uuenduslikke Erasmuse projekte tunnustas Euroopa komisjon mõne nädala eest eraldi auhinnaga, mis on mõeldud just õpetajate töö esile tõstmiseks.

Merit Karise sõnul meeldis talle väga, et projektis töötati koos kutsekoolide, kolledžite, üldharidus- ja ülikoolide ning polütehnikumidega üle Euroopa. Vertikaalselt lõimitud koostöö oli väga tänuväärne kogemus ja andis hea pildi Euroopa haridusruumis toimuvast, rääkis Karise. "Ja ma näengi avatust, paindlikkust, uudishimu, uue otsimist ja soovi teha koostööd," rõõmustas ta.

Juba on Kuressaare ametikool haakinud end partnerina järgmise projekti külge, mis on loomulik jätk nende enda loodule. "Tegime Tartus oma projekti levitusseminari ja seal oli kohal ka Tartu ülikooli spetsialist, kes kutsus meid üsna pea enda projekti, kus me kasutamegi meie enda platvormi," selgitas Karise. "See tähendab, et uue projekti õppematerjalid tulevad eelmises projektis loodud moodsale õppeplatvormile ja teema on ka väga päevakajaline: kuidas teha tõenduspõhiseid otsuseid teemadel nagu viirused, kiirgused, ravimid jne."