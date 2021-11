Kellahinnang: Samsung Galaxy Watch 4 – tagasihoidlik, võimekas ja… EKG tegi ka ära

Tegelikult tuli sellest kellast müügile kaks versiooni keeratava sihverplaadiga Galaxy Watch4 Classic ja lihtsalt Galaxy Watch 4. Mina proovisin järele viimase - minimalistliku, sümpaatselt tagasihoidliku ja sooneutraalse tunnetusega mudeli, mille juhtimiseks ei ole vaja midagi keerutada - on vaid puutetundlik värviline ekraan ja kaks suhteliselt lamedat nuppu paremal küljel.

Ja rohkem ei olegi väga midagi selle kella välimuse kohta öelda. Pehme silikoonist rohekas-hallikas-must rihm. Kella sisuosa korpus on üleni ja katkematult kaetud kaitseklaasiga, ekraani servades on kerge diagonaalne üleminek. Sellele on külgedelt kinnitatud plastist ja rihmaga sama tooni külgsangad, mille külge omakorda kinnituvad rihma osad.

Sihverplaate pakub Samsung seejuures kahte mõõtu: 44 ja 40 mm ning kaaluvad need vastavalt 30,3 ja 25,9 grammi - ühesõnaga, on kerged ja märkamatud on need kellad meie randmetel ning displei suurus on seejuures lihtsalt maitse (ja silmanägemise) asi.

Kui pöörame pilgu kella funktsionaalsustele, siis ekraani svaipides torkavad esimese asjana silma mõningad olulised uued vaated. Seonduvad need kellaomaniku tervisega.

Esiteks on uus kehaanalüüsi rakendus. Kasutajal tuleb sisestada enda kaal ja pikkus ning seejärel hoida keskmist ja sõrmusesõrme pool minutit kella nuppudel: tulemuseks öeldakse sulle, kui palju su organismis on keharasva, skeletilihaseid ja vett ning milline on nende näitude muutus võrreldes möödunud mõõtmisega. Kahjuks ei saa ma seda näitu siin kuvada, kuna see oleks liiga piinlik.

Parem on lugu südame tegevuse mõõtmisega - ehk et see kell teeb ka lihtsama EKG ära:

Koroonaajal on loomulikult väga oluline teada oma vere hapnikusisaldust, kas see funktsionaalsus on olemas. Lisaks stressi, une kvaliteedi, pulsi, sammude arvu, sajakonna spordiala täpsema mõõtmise võimalus - kõik see on selles väikses seadmes sees olemas.