Proovisõit | Honda HR-V: rahulik, stiilne ja ruumikas ehk igati mõistlik pereauto

Kas ammuilma üleküllastunud linnamaasturite-krossoverite-kupeemaasturite valikusse on üldse võimalik midagi uut ja eristuvat tuua? Honda vastus on uus HR-V e:HEV hübriid, mille prototüüpi näidati Eestis augustis.

See ei ole järjekordne ümar-pontsakas kõrgeksupitatud moenarrus. Siin pole põnevalt vonklevaid plekivolte ega kiiskavat kroomi. Honda HR-V on minimalistlikult moodne, niisugune on Honda uus disainisuund.

Ilmselt tänu puhtale disainile mõjub uus, kolmanda põlvkonna HR-V suuremana kui see tegelikult on. Pikkus-laius on sama, mis eelkäijal. Kõrgus on kahanenud 20 mm jagu, ent 1582 mm on omasuguste hulgas siiski üks kõrgemaid. Kliirens, nüüd lausa 188 mm, on samuti selles klassis suurimate hulgas.