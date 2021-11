Deltatüvel tekkis peavalu valmistav alamvariant ja see murdis tõhusalt ka Eestisse

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) iganädalase ülevaate andmeil on AY.4.2 tänaseks levinud 42 eri riiki, sealjuures USAsse.

AY.4.2 puhul on tegemist ühega kolmest deltatüve alamvariandist, mis on tekkinud koroonaviiruse kõige olulisema – ogavalgu – muteerumisel. Ülejäänud kaks kannavad nime A222V ja Y145H.

Teadlased on ka teatanud, et AY.4.2 alamvariant võib olla pisut nakkavam kui algne deltavariant. AY.4.2 alamvariandiga nakatunud inimesed on nakatanud keskmiselt suurema protsendi (12,4%) oma leibkonnaliikmetest kui need, kes olid nakatunud algse deltatüvega (11,1%), kirjutab Forbes.