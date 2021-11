Kuidas kontrollida, kas mingi riik võtab kliimamuutusega võitlemist tõsiselt?

Kasvuhoonegaasid on kõikjaldased, nähtamatud ja tekkinud terves hulgas erisugustes protsessides veiste seedetegevusest terasetootmiseni.

Õnneks leidub looduslikke süsteeme, nn neeldajaid (ingl sink) nagu metsad ja pinnas, mis atmosfäärist süsinikdioksiidi endasse imevad. Sellepärast räägimegi kasvuhoonegaaside neto-emissioonidest. Ehk siis emissioonidest, millest on lahutatud neelduvad gaasid, kirjutab The Conversation.

CO 2 kumulatiivseid koondtasemeid meie planeedi atmosfääris on suhteliselt lihtne mõõta. Kuid allikate ja neeldajatega keerukad vastastikused suhted teevad riikide valitsustele ja korporatsioonidele hõlpsaks oma tegeliku kliimamuutuse-koorma suuruse ähmastamise. Sellisel tüssamisel on eriti osavaks muutunud näiteks riigid nagu Austraalia, millel on palju asustamata maad.

Austraalia saab kiita selle eest, et sealsetesse metsadesse on talletatud palju süsinikku, mis jätab mulje, nagu riigi koguemissioon aina väheneks, ehkki fossiilkütuste põletamisest tekkinud emissioonid on seal juba aastakümneid kasvanud.

Üks kindel viis välja selgitada, kas riigi valitsus võtab emissioonide vähendamist tõsiselt, on uurida, kas selles riigis toodetakse sütt, naftat või maagaasi, mis kokkuvõttes põhjustab 3/4 emissioonidest maailmas, ning kui toodetakse, siis mida selle mõjude vähendamiseks ette võetakse.

Ekstraktitavate fossiilkütuste koguseid on märksa hõlpsam seirata ja kinnitada kui kasvuhoonegaaside emissioonide omi. Need pärinevad suhteliselt väikesest hulgast allikatest ja nende koguseid mõõdavad juba mitu osapoolt mitmel eri põhjusel.

Näiteks koguvad riikide valitsused teavet tootmise kohta selleks, et hinnata ettevõtte vastavust litsentsimistingimustele, nagu ka nende maksukohustuste täitmist ja kehtestatud tollimaksude tasumist.