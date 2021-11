Laboris loodud kohv on sama hea kui tavaline ning mahendab kohvitööstuse suuri probleeme

Rühm teadlaseid on valmistanud laboris kasvatatud rakukultuuridest joogi, mis nii lõhna kui ka maitse poolest meenutab päris kohvi. Kultiveerimiseks kasutatud rakud pärinevad kohvipuude lehtedest.

Soome tehnoloogiauuringute keskuse VTT (sm Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) uurijad lõid rakupõllunduses (ingl cellular agriculture) rakendatava bioreaktori abil lahenduse, mis võimaldab toota jätkusuutlikumat, kliimat säästvat kohvi.

„Meie organoleptiline testimine ja analüüsid näitasid, et jook on sarnane tavalise kohviga. Kohvi valmistamine on aga kunst, mis hõlmab järkjärgulist optimeerimist spetsiaalsete seadmetega varustatud spetsialistide juhendamisel,“ selgitas projekti juhtiv uurija Heiko Rischer. „Meie uurimus loob aluse sellisele tööle.“

Töörühm rakendas tehnikat, mida on varem kasutatud muude põllumajandussaaduste nagu liha, piimatoodete ja munade valmistamiseks laboris. Uurijad kasvatasid kohvipuu rakke spetsiaalsetes kasvukeskkondades ning kuivatasid ja röstisid saadused seejärel enne nende maitse- ja lõhnaomaduste praktilist testimist.

„Kõige esimese tassi joomine oli väga põnev,“ tunnistas Rischer. „Minu hinnangul lahutavad meid tootmise mastaapimisest ja regulatiivorganite heakskiidust vaid neli aastat. Kui käes on aeg tootmise suurendamiseks ja protsessi optimeerimiseks, nõuab taimerakkude kasvatamine spetsiifilisi oskuseid. Igatahes oleme tõestanud, et laboris on tõepoolest võimalik kohvi kultiveerida."

Järgmised sammud teel kaubandusliku toote poole on laborikohvi täiendav töötlemine ja toote väljakujundamine koos regulatiivorganite heakskiidu ja turuletoomisega.

Veendumaks, et laborikohv on tarbijatele vastuvõetav, korraldas VTT töörühm degusteerimiskatse organoleptilisele komisjonile (ingl sensory panel). Katses kasutati mitut bioreaktoris kasvatatud kohvisorti. „Minu isiklik eelistus oli tume röst,“ märkis Rischer.