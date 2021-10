Testimine ja raha: Synlabil ja Medicumil on Eesti riigilt testimislepinguid 120 miljoni euro eest

Eestis on tänaseks tehtud 2 133 090 koroonatesti, neist 192 092 on olnud positiivsed. Nende testide seas on nii riigi tellitud kui inimeste enda raha eest tehtud testid. Riigipoolseks koroonaproovide võtmise ja nende testimise lepingute tellijaks on terviseamet ning riigihankeid viib tema nimel läbi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

RTK pressiesindaja Mattias Jõesaar andis ülevaate seni sõlmitud lepingutest alates möödunud aasta maist, mil Eestis viiruse testimine alguse sai.

Selgub, et ajavahemikus märts 2020 kuni mai 2020 viis RTK läbi neli väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanget proovide võtmiseks ja võetud proovide testimiseks. Nende tulemusena sõlmis terviseamet lepingud pakkujatega Medicum Eriarstiabi ja Synlab Eesti OÜ kogumaksumusega 8,7 miljonit eurot. Need lepingud on tänaseks lõppenud ja lepingute alusel teostatud väljamaksete summa oli 8,57 miljonit eurot.