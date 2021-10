Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet kiitis heaks Pfizeri koroonavaktsiini süstimise 5–11-aastastele

Laste vaktsineerimiskuur on sarnaselt täiskasvanutele kahedoosiline, kahe süsti vahe on kolm nädalat. Küll aga on vaktsiini kogus väiksem – kui üle 12-aastastele manustatakse 30 mikrogrammi vaktsiini, siis 5–11-aastastele tuleks manustada 10 mikrogrammi.

USA-s moodustavad 5–11-aastaste nakatumised alla 18-aastaste seas 39 protsenti haigusjuhtudest. Ligi 8300 selle vanusegrupi last on vajanud koroona tõttu haiglaravi. 17. oktoobri seisuga on selles vanuserühmas surnud 146 last.