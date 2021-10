Eestis on aasta lõpuks realiseerunud teie poolt meie viimases intervjuus kirjeldatud variantidest kõige halvem: umbes 60% inimestest on vaktsineeritud ja 40% mitte. Need, kes pole vaktsineeritud nutavad, ähvardavad, skandaalitsevad jne. Ning asjad ei liigu mitte kuidagi edasi, sest antud olukord võtab Eesti valitsusel juba mõlemad jalad värisema. Mida sellises situatsioonis edasi teha?

Kas võin ühe poliitiliselt ebakorrektse küsimuse esitada?

Ikka.

Kas see 60% ja 40% jookseb mööda rahvuslikku kuuluvust?