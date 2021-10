19. septembril aktiviseerus La Palma saarel Cumbre Vieja vulkaan. Viimati nähti saarel sarnast vaatepilti 50 aastat tagasi. Üle kuu aja pursanud vulkaan on olnud armutu: evakueeritud on enam kui 7000 inimest ning laavavoolu alla on mattunud ligi 2000 elamist.