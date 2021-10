Toyota esitles uut elektriautot bZ4X – katusel päikesepaneelid, sõiduulatus üle 450 km

Auto liitium-ioonaku mahutavus on 71,4 kWh ning Toyota lubab, et pärast 10-aastast kasutamist või 240 000 km täitumist peaks aku omama 90% algsest jõudlusest. Täielikult laetud aku korral on eeldatav sõiduulatus üle 450 km. Tootja teatel on põranda all asuv aku on integreeritud mingil põhjusel kere „lahutamatuks osaks".

Lisaks märgib Toyota, et tänu tõhusale küttesüsteemile väheneb auto sõiduulatus külmakraadide puhul „vaid vähesel määral".

Kiirlaadimine on olemas: 150 kW kiirlaadimissüsteemiga on võimalik saavutada 80%-line laadimisaste umbes poole tunniga. Tegemist on esimese Toyotaga, mille aku on vedelikjahutusega.

Esirattaveoga bZ4X-i jõuallikas on suure võimsusega 150kW elektrimootor (võimsus 204 DIN hp, pöördemoment 265 Nm, kiirendus 0-100 km/h 8,4 sekundit ja tippkiirus 160 km/h). Nelikveoga mudeli maksimaalne võimsus on 217,5 DIN hp ja pöördemoment 336 Nm; tippkiirus on sama, kuid kiirendus nullist sajani vähenenud 7,7 sekundile - sellel mudelil on mõlemal teljel eraldi 80 kW elektrimootorid.

Erinevate sõidurežiimidega XMODE võimaldab olenevalt tingimustest valida seadistused lumi/muda, sügav lumi ja muda (alla 20 km/h) ja Grip Control karmimaks maastikusõiduks (alla 10 km/h).

Päikesepaneelidega katus aitab akut sõidu või parkimise ajal laadida. Toyota arvutuste kohaselt on aasta jooksul võimalik koguda energiat 1800 km läbimiseks.

bZ4X Toyota RAV4-st 85 mm madalam ja tema teljevahe on 160 mm pikem. Auto pöörderaadius on vaid 5,7-meetrine.

Traditsiooniline rool on võimalik asendada ka millegagi, mida Toyota nimetab One Motion Grip juhtkäepidemeks:

bZ4X-ide eelmüük algab Baltimaades järgmise aasta esimeses pooles ja esimesi autosid on oodata 2022. aasta lõpus.