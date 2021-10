Vaktsiinitootjate uuringud vs Eesti reaalsus: ravimiamet selgitab, miks on vaktsiinide tõhusus ära kukkunud

Eesti viimaste nädalate andmed näitavad, et nii raskeloomulise koroona põdejatest kui ka värskelt nakatunutest umbes kolmandik on täisvaktsineeritud inimesed. Tänahommikuse seisuga on haiglates näiteks 542 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 379 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 274 ehk 72% on vaktsineerimata ja 105 ehk 28% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Vaktsiinitootjad Pfizer ja Moderna on aga uuringutele viidates avalikult kinnitanud, et ka deltatüve suhtes on nende vaktsiinide tõhusus sümptomaatilise nakatumise ärahoidmisel 93–95 protsenti. Seega ei lange uuringute ja reaalelu tulemused kokku.

„95% on kliinilistes uuringutes saadud tõhusus, nendesse küll kaasati eakaid, kuid vähe oli kaasuvate haigustega, sh immuunpuudulikkusega ja immuunpärssivat ravi saavaid patsiente. Seetõttu ongi reaalelulised andmed erinevad," selgitab ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla.

Küsimus on tema sõnul selles, kes need 30% lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, ent haigestunud inimesed on. „Kui nende hulgas on näiteks immuunpuudulikkusega inimesed, siis neil ei saagi olla 95% tõhusust – see populatsioon vähendab ka üleüldist efektiivsust."

Teine küsimus on Uusküla sõnul see, mis on nende patsientide haiguse tulem. Raskekujulisel haigestumisel on üsna lai spekter: kui paljud neist on hingamisaparaadi all, kui paljud vajavad kehavälist protseduuri hapniku saamiseks (ECMO), kui paljud neist lähevad koju, kui paljud neist saavad pikaajalised tüsistused, kui paljud neist surevad.