Euroopa ravimiamet andis Moderna tõhustusdoosidele rohelise tule

Eesti ravimiameti praegused andmed näitavad, et tõhustusannuse kõrvaltoimed sarnevad nendele sümptomitele, mis ilmnesid ka pärast teist annust. Moderna vaktsiini väga harvad kõrvaltoimete seas on olnud näiteks südamepõletik.

Eesti reaaleluline statistika näitab, et vaktsiinide tõhusus on tänaseks märgatavalt langenud võrreldes sellega, mida tootjad on lubanud. Kui sümptomaatilise haigestumise vastane tõhusus peaks tootjate kinnitusel ületama 90 protsenti, siis reaalses on Eestis nii haiglaravil olijatest kui värskelt nakatunutest kolmandik täisvaktsineeritud.