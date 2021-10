Proovisõit | Hyundai Bayon – järjekordne tõestus, et krossover on parem kui luukpära

Korea tootja pakub selles kategoorias meil hetkel nelja mudelit: Hyundai Kona, Tucson, Santa Fe ning Ioniq 5. Ja kuigi tundus, et Kona näol on tegu juba sedavõrd kompaktse sõidukiga, et tema alla veel üht krossoverit positsioneerida on ilmvõimatu, siis Hyundai suutis seal veel täitmata niši leida.

Auto on saanud oma nime Baskimaa linna Bayonne’i järgi, sest Hyundai arvates peab Euroopasse mõeldud autol olema ka Euroopa päritoluga nimi. Toodetakse seda küll siiski Aasias, Marmara mere ääres paiknevas umbes Tallinna mõõtu Izmitis.

Bayon on tehnilise poole pealt kolmanda põlvkonna i20 ja Kona segu. Tegu on Hyundai poolt igati loogilise sammuga, sest tänu suurele kattuvusele i20-ga on selle tehnilised lahendused väikese luukpära peal juba ära katsetatud ja esimesed lastehaigused välja ravitud.

Napilt väiksem kui Hyundai Kona

Uudismudeli ametlikuks eelkäijaks peetakse Hyundai ix20, mis oli kõike muud kui silmatorkav ning seetõttu ei hiilanud ka erilise müügieduga. Bayoni aga tagasihoidlikkuses süüdistada ei saa, disainerid on saanud üsna vabad käed ning õnneks pole nad poolel teel ära väsinud, vaid jaksasid pingutada lõpuni – auto tagaosa on eesmisega võrreldes isegi paremini õnnestunud ning auto kujundus moodustab ühtse terviku.

Esiosa sarnaneb oma suure iluvõre kohal kõrgel paiknevate eraldi päevasõidutulede ja bumerangikujuliste esilaternatega mõneti uue Konaga. Tagantpoolt meenutab Bayon rohkem uut i20, kuid bumerangikujuliste tulede motiiv jätkub ka seal ja loomulikult ühendab neid hetke kiirmoele kohaselt punane riba.

Võib tunduda üllatuslik, kuid Bayon ja i20 on peaaegu ühepikkused (4,18 m), eriti jahmatab aga, et nende kõrguste vahe on vaid 5 sentimeetrit (1,49 m). Uskumatu, et tänapäeval eristab luukpära linnamaasturist vaid viis sentimeetrit! Samas ei saa uustulnuk uhkeldada rohkema kui 165 mm kliirensiga, mis jääb alla nii mõnelegi konkurendile.