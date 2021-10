Täpsemalt kuulutas kaitseinvesteeringute keskus välja kaks hanget, mille eesmärgiks on leida pikaaegsed partnerid kaitseväe soomukite ja ratassõidukite remondi- ja hooldustöödeks. Üks hange puudutab soomustehnikat ja see on juba ka avalikus registris väljas ning teine ratastetehnikat – see jõuab avalikuks lähipäevadel.

Sõjakaugele lugejale selgituseks: soomuk on sõjalise funktsiooniga soomustatud liikur, mille alla kuuluvad näiteks lahingumasinad, soomustransportöörid, liikursuurtükid, tankid ja soomustatud pioneerimasinad. Ratassõiduk on aga üldnimetus muule kaitseväe relvastuses olevatele soomustamata sõidukitele. Näiteks kaitseväes laialdaselt kasutatavad PASIid on soomukid, mis siis, et sõidavad ratastel.

Soomukite hooldus- ja remonttööde raamleping sõlmitakse kümneks aastaks ja maksimaalselt kolme pakkujaga. Lepingupartnerid võtavad kohustuse arendada oma töökojad relvaseaduse nõuetele vastavaks, mis nõuab täiendavaid investeeringuid kõigilt potentsiaalsetelt pakkujatelt. Raamlepingu kogumaht on ca 200 miljonit eurot.

Ratassõidukite hooldus- ja remonttööde hanke kogumaht on ca 50 miljonit eurot ning raamleping sõlmitakse seitsmeks aastaks mitmete pakkujatega, mis võimaldab jagada nende vahel tellimusi ja hajutada töökoormust.

Kaitseinvesteeringute keskuse soomukite kategooriajuht Ivar Janson ütles Fortele, et soomustehnika osas lepitakse kokku aastased hooldusmahud ja hooldusgraafikud. Tööde teostamiseks on pandud ajalised piirangud, kuid need võivad muutuda olenevalt hoolduse käigus välja tulnud muudest remonttööde vajadustest. Hetkel teostab kaitseväele soomustehnika hooldust Soome-Eesti ettevõte Milworks.