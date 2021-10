GALERII | Ilmavalgust nägi viienda põlvkonna Range Rover, Eestisse jõuab aprillis

Niisiis pakub Range Rover esimest korda istumisruumi ka kuni seitsmele täiskasvanule. Autost on selleks olemas kaks istmete paigutusega versiooni ning kolme istmereaga auto on tavaversioonist ka 20 sentimeetri jagu pikem. Mis kõige toredam: seitsmekohalisele versioonile on jätkuvalt võimalik sisse panna vaid kaks istmerida ning see tekitab eriti luksuslikult lisaruumi.