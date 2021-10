Elektroonikapoed, kust leida vajalik tehnika koju ja kontorisse

Kõik meie kasutatud seadmed on garantiiga ja läbivad enne müüki põhjaliku kontrolli. Samuti on meie e-poest ostes võimalik iga toode 14 päeva jooksul tasuta tagastada.

1it.ee on tegutsenud praeguseks üle kuue aasta ja oleme selle aja jooksul täitnud rohkem kui 10 000 tellimust. Lugedes Google’i keskkonnas meie arvustusi, siis võib julgelt öelda, et oleme hästi hakkama saanud – viiepallisüsteemis on meie keskmine hinnang lausa 4,9.

Meil on alati olemas kõige uuemad mudelid ning kaup on samuti kohe olemas – tule ja vaata ise järele!

Meie auhinnatud kasutajasõbralikus ja kiires e-poes on väga suur valik erinevaid digitooteid ja kodumasinaid (külmkapid, pliidid, tolmuimejad, kohvimasinad). Meie tarne koostöös premium-partneritega on väga kiire: täna tellid – homme kohal. Võid ostu veebipoes ära sooritada ja siirduda kohe kauplusesse tootele järele või tellida selle mugavalt pakiautomaati või kulleriga koju.

Meie kauplustes ootavad teid sõbralikud ja abivalmid müügieksperdid, kes leiavad just teile sobiva lahenduse põhiseadmete ja kokkusobivate lisaseadmete näol, et teie kasutajakogemus oleks täiuslik. Kui sobivat toodet ei ole juhustlikult kohapeal olemas, saame selle kiiresti tellida. Kui toode on olemas mõnes teises meie kaupluses, on teil võimalik saada see kätte teisest kauplusest või saadame selle toote teile sobivasse pakiautomaati.

Klicki kaubavalikus on palju erinevaid digitooteid: sülearvutid, lauaarvutid, monitorid, telefonid, kõrvaklapid, telerid, lisatarvikud telefonidele ja sülearvutitele, erinevad hobitooted elektritõuksidest droonideni ja ka kodumasinad. Esindatud on kõik maailma tuntud brändid: sülearvutite tootjatest HP, Lenovo, Apple, Asus, MSI, DELL, Microsoft ning telefonitootjatest Apple, Samsung, Xiaomi, Ulefone, Poco ja mitmed muud brändid.

Klick Eesti AS on üks suurim digitooteid müüv jaemüügikett Eestis – meil on 21 kauplust üle Eesti ja väga hea ning kasutajasõbraliku tiitliga pärjatud e-pood .

E-poes on iga toote juures tarneaeg eraldi välja toodud. Kui kaup on kaupluses kohapeal olemas, siis väljub see meie juurest juba samal päeval ja 99% juhtudest on järgmiseks päevaks kohal.

Aastal 2021 on enim müüdud tooted endiselt kasutatud sülearvutid ja meil on hea meel näha, et inimesed hindavad korralikku kasutatud äriklassi sülearvutit kõrgelt. Aina enam huvitab inimesi ka kasutatud iPhone ja selle aasta jooksul on iPhone’ide valik ka märgatavalt suurenenud.

Jõuludeks soovitame kinkida ikka ise meisterdatud asju, aga kui meisterdamistuju ei ole, siis korralik tehnika kulub kõigile ära ja see ei pea olema ulmeliselt kallis, sest kasutatud tehnikat saab väga mõistliku hinnaga nii meie e-poest 1it.ee kui ka kauplusest.

1a.ee

Internetikauplus 1a.ee alustas tegevust juba 2010. aastal ja sellest ajast peale pakutakse ostjatele suures valikus kaupu ning tagatakse kvaliteetne klienditeenindus.Meie tegevuse peamiseks põhimõtteks on pakkuda piisavalt head valikut ning kvaliteeti, et ostjad pöörduksid alati meie juurde tagasi.

Internetikauplusest 1a.ee saab osta väga erinevaid kaupu: arvutitehnikat, arvutitarvikuid, elektroonikat, telefone, kontoritehnikat, parfümeeriat ja palju muud. Viimase kümne aasta jooksul on 1a.ee kaudu sooritanud oste kümneid tuhandeid kliente ning seetõttu teame, milliseid tooteid pakkuda ja millised on enim oodatud ostjate poolt. Tegutseme kolmes riigis ja saame pakkuda koostöös partneritega väga heade hindadega kaupu. Vaadake ringi meie kaupluses 1a.ee ning saate mugavalt kategooriaid valides leida just teile vajalikud tooted. 1a.ee internetikaupluses on olemas palju selliseid tooteid, mida ei leia kusagilt mujalt.

Aitame sul valida kingitusi näiteks ilu- ja tervise kategooriast, kodu jaoks kodumasinaid või autole vajalikke seadmeid. Me pole unustanud ka lapsi ega pere lemmikloomi. Meilt laiab igaüks endale midagi vajalikku.