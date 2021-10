Prantsusmaa Sandarmeeria soetas 26 Alpine A110 patrullautot

Päris töö teevad tihti ära üpris tavalised peresedaanidest, linnamaasturitest või kaubikutest ehitatud patrullautod ning politseivärvides Veyronid, Aventadorid, GT-R-id jne veeretatakse välja vaid pressiürituste tarbeks. Tõsi, Itaalia Karabinjeerijõud kasutavad aktiivselt näiteks Lotus Evoraid ning sarnane plaan on nüüd ka prantslastel.

Alpine A110 on hetkel müügil olevatest sportautodest üks puhtatõulisemaid – tagakeskmootor, tagavedu ja pisut üle 1100 kg mass. Tõeline sõitja auto, mille kohta nii autoajakirjanikel kui sõiduentusiastidel on ainult häid sõnu leidunud.

1,8-liitrine Renault’ turbomootor sõitjate selja taga arendab 249 hj ja 320 Nm ning viib kerge kupee “sajani” 4,5 sekundiga, kerge mass aga tähendab, et kurvides pole raskemal autol lootustki tagaajajaid maha raputada. See peaks olema piisav, et nii mõnigi potentsiaalne põgeneja ümber veenda.