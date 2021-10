Proovisõit: äsja Eestisse saabunud uus VW Tiguan R

Mootor on sel nelikveolisel ja neljasilindrilisel masinal tõesti võimas: 2,0 TSI OPF (ehk 2-liitrine turbo bensiinimoootor), millel võimu 235 kW ehk 320 hobujõudu ja pöördemoment 420 nm. Käigukastiks DSG-7 (seitsmekäguline topeltsiduriga (DSG)) automaat ja võimalik on valida nelja sõidurežiimi vahel: Comfort, Sport, Race ja Individuaal (ehk ise sätteid kohendada).

Sport- ja Race-režiimis sõites juht mitte ainult ei kuule vaid ka tunneb mõnusat mootori ja väljalasketorude porinat, mis jõulisemal gaasivajutusel päris jõuliseks möirgeks tõuseb. Selle üle ei maksa ka imestada, kuna kiirendus seisust 100-ni on sellel suhteliselt suure kerega ja 1746 kilo kaaluval (200 kilo raskem kui Golf R) masinal kõigest 4,9 sekundit (tippkiiruseks 250 km/h).

See paraku tähendab ka keskmisest märgatavalt suuremat kütusekulu- keskmine on koguni 10,0 sajale kilomeetrile, maksimum 14,0 sajale. Paak on seejuures 58-liitrine.