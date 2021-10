Vaktsiinitootjad lubasid 93-protsendilist tõhusust, aga Eesti haiglates moodustavad täisvaktsineeritud koguni kolmandiku koroonahaigetest – mida arvab toimuvast viroloog Andres Merits?

Terviseameti teade täna ennelõunal: „25. oktoobri hommikuse seisuga on haiglas 516 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 362 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 253 ehk 70% on vaktsineerimata ja 109 ehk 30% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5957 testitulemust, millest 1282 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 821 vaktsineerimata ja 461 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga."

Ravimiameti teade 30. juulist 2021, vastus Pfizeri vaktsiini tõhusust puudutavale küsimusele: „Uuringu põhjal leiti, et vaktsiini saanutel esines sümptomaatilist COVID-19 haigust 95% võrra vähem kui neil, kes said platseebot."

Seega on olemas reaalne erinevus vaktsiinitootjate uuringutetulemustel ja Eesti nakatumise ning rakselt haigestumise elulistel andmetel. Ja nii on see juba vähemalt kolmandat nädalat järjest – kolmandik rakselt haigestunutest on vaktsineeritud.

Tartu ülikooli viroloog Andres Merits leiab, et Eesti praeguseid andmeid vaadates tuleb tähelepanu pöörata kindlasti sellele, mis vanuserühma inimesed meil koroonadiagnoosiga haiglaravil on.