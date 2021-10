„Regionaalhaiglal on olemas korralik isikukaitsevahendite varu. Meil on kasutuses 64 tipptasemel hingamisaparaati, sealhulgas need hingamisaparaadid, mis said soetatud nii 1. kui ka 2. laine ajal. Meil on täiendavalt olemas 39 seadet, mis on siis praegu reservis," rääkis Fortele Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Peedu sõnul kahekordistas haigla möödunud lainete ajal haigla ka ECMO-võimekust [kehavälise vereringe seadmete hulka - toim], mis on siis kõrgema astme intensiivravi viimaseks lahenduseks väga keerulises seisus olevatele patsientidele ja mis osutus teise laine ajal väga põhjendatuks.