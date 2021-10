Vaktsineerimisaktiivsus tammub kuristiku põhjas

Täpsemad andmed räägivad seda, et kui augusti keskpaigani ulatus esimese vaktsineerimiskuuri raames doose saanud inimeste hulk vahemikku 35 000 kuni 69 000, siis näiteks viimase nelja nädala näit on olnud:

Veelgi väiksemad on loomulikult numbrid, mis kajastavad seda, kui palju on viimastel nädalatel lisandunud täisvaktsineerituid:

Eestis on tänaseks täielikult vaktsineeritud inimesi 750 780 ja nakatunud ja läbi põdenud 183 320 inimest. Seega on immuunsus teoreetiliselt olemas 934 100 inimesel. 396 900 inimest on veel igasuguse kaitseta.