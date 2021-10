Viimane võõrtaimede ja loomaliikide kataloog on koostatud 2005. aastal. Siis registreeriti planeedil erinevates piirkondades üle 35 tuhande võõrliigi. Saksa teadlaste poolt väljatöötatud mudel ennustab 2050. aastaks 36 % -list kasvu võrreldes 2005. aasta tasemega. Euroopa saab nende järgi tugeva hoobi: 2050. aastaks suureneb tema territooriumile sissetoodud taime- ja loomaliikide arv 64 protsenti, see tähendab, et Euroopa ökosüsteemi ilmub umbes 2500 võõrliiki. Sama tabab ka Aasia, Põhja- ja Lõuna -Ameerika parasvöötme laiuskraade. Väiksemat „tulnukate” arvu kasvu on teadlaste järgi oodata Austraalias.