Unabomber: kaks aastakümmet Ameerikat hirmu all hoidnud pommisaatja

Selline hüpe ei teinud niigi veidrale Kaczynskile paraku head. Tal ei olnud sõpru ja ta eelistas viibida oma toas. Tung olla üksinda tulenes tema ema arvates haigusest, mida Ted oli imikuna põdenud. Kõigest üheksakuisena hospitaliseeriti ta mitmeks päevaks, et teda allergiate suhtes uurida.

Pärast pommimehe paljastamist on psühhiaatrid väitnud, et seesama akadeemiline eksperiment võiski mängida Tedi kuritegudes oma rolli.

Ted Kaczynski sai kuulsaks kui Unabomber. Nime sai ta seetõttu, et saatis pomme peamiselt ülikoolidele ja lennuliinidele.

Ted Kaczynski oli tehnoloogiaühiskonna äge vastane. Ta avaldas oma vaated pikas manifestis „Industrial Society and Its Future“, mille peamine sõnum oli kokku võetud juba esimeses lauses: „Tööstusrevolutsioon ja selle tagajärjed on inimkonnale olnud katastroof.“