Autoturg Eestis: kasutatud autode hind on aastaga kasvanud 30 protsenti

„Võrreldes aastatagusega on kasutatud autode hinnad tõusnud isegi kuni 30 protsenti. Kasvasid ka müüginumbrid - kuni 16 protsenti võrreldes eelmiste perioodidega," ütles Fortele Amservi kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg.

Tema sõnul on kasutatud autode müüginumbrite plahvatusliku kasvu taga mitu omavahel seotud põhjust.

"Esiteks on keerulises olukorras mitmed autotootjad ja -tehased, kuna erinevate komponentide tootmine ja tarne on raskendatud. Teiseks venib seetõttu pikemaks uute autode tootmis- ja tarneaeg, mis kahandab nende inimeste huvi, kes vajavad uut autot kohe või lähiajal," ütles ta.

Rumbergi sõnul tingibki see olukorra, kus paljud inimesed, kes algselt planeerisid uue auto soetamist, pööravad pilgu hoopiski kasutatud autode turule.

Oma panuse autode hinnatõusu andsid septembris Rumbergi hinnangul ka teise pensionisamba väljamaksed, kuna ostujõuliste inimeste hulk kasvas.

Eestis on ka automüüjaid, kes ostavad praegu kasutatud autosid välismaalt kallimalt sisse, kui neid veel kevadel müüsid.

Amservi laod on hetkel pigem hõredad, kuid autoostjate huvi on jätkuvalt väga kõrge. "Täna ei käi nö rabamine mitte ainult Eestis, vaid sõiduautode puuduse käes kannatavad samuti naaber- ja lähiriigid, kes otsivad enda ladude täiteks autosid ka Eestist. See on tekitanud omanäolise konkurentsi, kus riigisisesed autode edasimüüjad, muud müügiportaalid ning autoplatsid võistlevad kasutatud autode turul välismaiste firmadega."

Rumbergi sõnul on kõnekaks näiteks asjaolu, et praegusel ajal müüakse autosid Eestist isegi tagasi Euroopasse.

Rumberg ütleb, et ostjad eelistavad väikese läbisõiduga (kuni 100 000 km), automaatkäigukastiga ja väga heas korras sõiduautot või linnamaasturit, kuid kellel tõesti autot kohe tarvis on, on valmis oma esialgses ideaalis mööndusi tegema ja näiteks hübriidajamiga sõiduauto asemel bensiinimootoriga auto soetama.. Jätkuvalt ostetakse autosid kõige enam liisinguga, vähesel määral on tõusnud otseostud.

Amservi kasutatud autode müügijuhi hinnangul on keeruline ennustada, kaua selline pingestatus autoturul kestab. "Võimalik, et uute autode tarne muutub endiseks alles aasta pärast. Kasutatud autode turul võib see võtta veel rohkem aega ja endine seis võib taastuda alles paari aastaga."