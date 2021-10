Terve mõistus vanglates: kinnipeetavate vaktsineeritus on märksa kõrgem vabadest kodanikest

„Vaktsineeritud on praegu kokku 78 protsenti vangidest, vahistatud sealhulgas," ütles ministeeriumi nõunik Teele Sihtmäe.

Kogu riigis on täna täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud 64,4 protsenti, seega on vangid olnud tunduvalt altimad end koroona vastu vaktsineerima.

18. oktoobri seisuga on vange kokku koos vahistatutega 2253. Vaktsineerimine toimub vabatahtlikkuse alusel.

Ministeeriumi andmetest selgub ka, et selle aasta sügisese koroonalaine ajal on olnud haiglaravil üks koroonapositiivne vang, kes praeguseks on tagasi vanglas.