Tõde tahad teada? Donald Trumpi sotsiaalvõrgustik alustab peagi tegevust

Platvorm on Trumpile hetkel ja lähitulevikus ilmselt hädavajalik, et tal oleks oma vaadete, hädakisa ja lihtsalt valede levitamiseks kindel massimeediakanal. Ekspresident on seotud mitmete käimasolevate ja tulevaste kohtuasjadega, nii et avalikkuse ees sõna võtmine on vajalik toetusstrateegia.