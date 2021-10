Eesti suunal käivitus eriti suur petukõnede laine, eile tühjendati inimeste kontosid mitmekümne tuhande euro ulatuses

19. oktoobril teatati, et 18. oktoobril helistati Haaberstis elavale 18-aastasele naisele, tutvustati end Swedbanki töötajana ja väideti, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Naisel paluti sisestada PIN-kood, et saaks paigaldada kaitseprogrammi. Naine sisestaski PIN-koodi ja avastas hiljem, et tema kontolt on ära võetud 4500 eurot.

19. oktoobril anti teada, et 18. oktoobril helistas erinevatelt telefoninumbritelt Mustamäel elavale 64-aastasele naisele naine, kes ütles, et esindab Swedbanki ja teatas, et naise kontolt oli tahetud teha kahtlane tehing. Helistaja ütles, et tahab naist aidata ja paigaldada tema pangakontole kaitse. Selleks paluti naisel siseneda rakenduse AnyDesk lehele. Kuna rakendust paigaldada ei õnnestunud, ühendati naine mehega, kes pidi olema turvaosakonna töötaja. Mees rääkis vene keelt ja andis naisele juhiseid. Seejärel saatis mees talle väidetava kindlustusagendi kontonumbri. Pärast telefonikõnet läks naine pangakontorisse ja sai sealt konto väljavõtte, kust oli näha, et tema kontolt oli kantud väidetava kindlustusagendi kontole rohkem kui 9200 eurot.

Helistajad püüavad inimestega kontakti saada vene keeles ja väidavad, et klient on andnud nõusoleku ka venekeelseks pangasuhtluseks.

19. oktoobril laekus teade, et Haaberstis elavale 73-aastasele naisele helistasid korduvalt erinevatelt telefoninumbritelt vene keelt kõnelevad mehed, kes rääkisid raha saamise võimalustest, mille tõttu on naine kaotanud üle 1400 euro.

19. oktoobril tuli teade, et 15. oktoobril helistati erinevatelt telefoninumbritelt 44-aastasele Lasnamäel elavale mehele. Esimene meesoost helistaja ütles, et helistab Swedbankist ja tegeleb klientide kaitsega. Helistaja rääkis, et mehe nimel on võetud laenu ja seletas, et ta peab oma pangakonto kaitsmiseks kontole sisenema. Mees sisenes oma pangakontole mobiil-ID kaudu. Mehel paluti laadida oma telefoni rakendus nimega Playmarket ja mees kinnitas ka seal oma tegevused PIN1-koodiga. Hiljem selgus, et tema nimel oli võetud firmast Bondora AS laenu 10 000 eurot, mis kanti tema kontole ja sealt edasi temale võõra inimese pangakontole.

19. oktoobril teatati, et 15. oktoobril helistas 53-aastasele Mustamäel elavale mehele naine, kes ütles, et helistab Swedbankist ja on panga ohutusspetsialist. Naise sõnul oli pank peatanud mehe kontolt tehtud kahtlase ülekande summas 320 eurot. Mees sisenes arvutis oma pangakontole. Naine ütles, et ta peab sisenema programmi AnyDesk, kuhu mees ka sisenes. Arvutis sisestas ta oma isikukoodi ja PIN1- ning PIN2-koodid. Mees nägi, kuidas ekraanil toimetati tema eest ja sai aru, et tegemist oli petistega. Mees helistas panka, kus koheselt suleti kõik tema paroolid ja andmed. Pangakonto väljavõttest oli aga näha, et 15. oktoobril oli mehe kontolt kantud üle 4500 euro temale võõra naise kontole.

19. oktoobril anti teada, et 15. oktoobril helistas 24-aastasele Lasnamäel elavale mehele väidetav Swedbanki töötaja ja palus tal siseneda internetipanka Smart-ID koodidega, mida mees ka tegi. Hiljem avastas ta, et tema nimele on Bondora AS-is vormistatud laen summas 2000 eurot.