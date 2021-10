Kas arhitektuur saab olla sillas või elektripostis ehk kuidas Erasmuse kogemus arhitekti vormis

Aasta oli 2005, kui Sille Pihlak Eesti Kunstiakadeemias õppima asus ja esimest korda Erasmuse programmist kuulis. Toonane koolijuht Signe Kivi ütles kohe 1. septembri aktusel, et kõik kultuuri- ja kunstivaldkonna inimesed peaksid vähemalt ühe semestri Erasmusega välismaal veetma, et värske pilguga tagasi tulla. Muidugi tekitas see Silles veidi kõhedust – alles kolis värske tudeng väikesest alevikust Tallinna, nüüd suunatakse teda juba laia maailma!

Ent eemalolek ja uue avastamine aitab loomeinimesel paremini mõtestada iseenda kultuuriruumi, leiab ta. „Me näeme seda arhitektuuris ka. Paljud meile olulised hooned, näiteks ERM või Arvo Pärdi keskus, on disainitud inimeste poolt, kes ei ole üles kasvanud Eestis. See näitab, kuidas nemad näevad meie ruumi potentsiaali. Ma ei tea, kas mõni eestlane oleks osanud ERMi kujutada kui lennuki hoovõturada, teades ja tundes ERMi ajalugu ja kõike seda, mida muuseum hoiustab,“ rääkis ta. „Arhitektuuri puhul on selge, et vaadates midagi teises kultuuriruumis, me märkame hoopis midagi muud, mida kohalikud näha ei pruugi.“

Sille Pihlaku sõnul ei maksa karta, et välismaale minek kunstniku perspektiivi tundmatuseni muudaks, pigem tekib lihvimata teemandile uus tahk, arvab ta. „Neid tahke me käimegi korjamas. Pelgliku tüdrukuna Viini minnes, ma polnud siis ju tegelikult ka eriti välismaal käinud… Ma ei kujutagi ette, millised tahud mul oleks, kui ma poleks siis läinud. Välismaa ülikool ja hilisemad tööotsad, mis tänu seal õppimisele tulid, on andnud väga palju mulle juurde just oskuse arhitektuuri teisiti vaadelda, julguse olla otsinguline ja eksperimentaalne – kas arhitektuur saab olla elektrimastis, jalakäijate tunnelis või sillas?“