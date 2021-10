Maailmarekord – Toyota Mirai sõitis ühe tankimisega 1360 km

Vesinikuautosid on hetkel kahte sorti – vesinikelemendiga, mis “toidab” elektriajamit, ja Toyota arendab ka vesinikku põletavat sisepõlemismootorit, mis võiks olla roheline alternatiiv näiteks sportautode tootmiseks neile autoentusiastidele, kelle jaoks on sisepõlemismootori karakter ja hääl ning auto kergus suur osa sõiduelamusest.

Nädalapäevad tagasi sai kinnitust – Toyota Mirai on püstitanud rekordi. Rooli pandi kogenud kestvus(säästu)sõitjate duo Wayne Gerdes-Bob Winger, kes võtsid väljakutsele oma lähenemise. Nad ei teinud asja enda jaoks lihtsaks – näiteks varahommikul hõreda liiklusega edasi-tagasi kiirteed nühkides, püsides hoolikalt auto vähima energiakuluga kiiruse raamides.

Selle asemel võtsid nad ette San Diego linna hommikuse ja õhtuse tipptunni ning sõitsid nende vahel ka hoolega maanteekiirustel. Kaks päeva väldanud kestvussõidu lõpuks saavutati läbisõiduks 1360 km ning kulutati 5,65 kg vesinikku. See on Mirai ametlikust “kütusekulust” kaks korda säästlikum.

Kui suurfirmad nagu Toyota ja Hyundai ka vesinikku panustavad, on lootust, et ka see tehnoloogia hakkab varsti pikemaid samme tegema ning saab arvestatavaks alternatiiviks akuautode kõrval.