Täisnimekiri: homsest keelatakse püük enamikul lõhejõgedel, inspektorid tihendavad kontrolli

Et röövpüüdjad ei saaks kalade kudemist nurjata, kontrollib keskkonnaamet sel perioodil lõhejõgesid tavapärasest tihedamini. Jõed ja piirangud on näha sellel joonisel:

„Kudeaegsele järelevalvele aitavad kaasa vabatahtlikud kalakaitsjad ning kolleegid keskkonnaameti teistest osakondadest," rääkis keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor Aare Pai. „Vabatahtlikud abilised on inspektoritele lisasilmad ja lisakõrvad, neist on väga palju abi," kinnitas Pai.

Tartu ülikooli teaduri Martin Kesleri selgitusel on kudemisaegsed püügipiirangud lõheliste asurkonna säilimiseks väga vajalikud. „Lõhelised on haavatavas seisundis mitte üksnes Eestis, vaid kogu maailmas. Enam kui pooled maailma lõhe asurkondadest on tänaseks hävinud. Et Eesti lõhe ja forelli populatsioon püsiks ja kasvaks, tuleb lasta neil võimalikult segamatult jõgedes kudeda. Sel ajal kalade püüdmisel on kalavarudele tulevikus väga suur mõju," selgitas Kesler.