Hyundai uued N-autod - kellele sobib Kona N, kellele i20 N?

Väikse N-i piiratud libisemisega Torsen-diferentsiaal leiab pidamist igal pool ja see tundub ebareaalne, kui täpseks on võimalik ajada ühe esiveolise punni juhitavus. Ei mingit alajuhitavust! Tabasalu kolmas kurv möödub täisgaasiga nagu kohane, eelviimane ja raja ohtlikeim kurv vajab vaid üht kiiret jõulisemat pidurivajutust, et esiots sisse keeraks – edasi hoia peal ja kanna läbi!

Auto külgkaldumine on tuntav, kuid seejuures on väike N kui maha liimitud – ei mingit hüplemist ega ootamatusi. Kona N-i juures räägime sellest uuesti.

Esiteks, kõik Hyundai N-autod saavad kaasa Pirelli poolt just nende autode jaoks arendatud seguga Pirelli P Zero sportrehvid. Hoolimata kergusest läksid need i20 N-i all Tabasalus keskmisel suvepäeval väga kiiresti soojaks ja ajasõit oli võimalik juba pärast kaht soojendusringi.

Kuid pikemalt ma suure raja sõidust ei räägi, see on tehtud ülevalpool loetavas artiklis. Liigume hoopis Tabasallu ja siis igapäevakasutatavuse juurde.

Veelgi enam – palju on selliseid kesk-20-tuhande masinaid? i20 N on igatahes üks neist. Lisaks kiirusele oli ta ka ülilõbus ning kergusest tulenevalt suurel rajal vahetum ja lustlikum. Tänaste standardite järgi pole suurem vend i30 N raske auto, kuid seevastu i20 N on oma kuni 1220 kg juures lausa kärbeskaallane!

Seega pole mingi uus info, et Hyundai N-autod on väga suutlikud ning õigetes kätes ka maru kiired. Kui palju on kesk-30-tuhande masinaid, mida kannatab otse salongipõrandalt Audrusse veeretada ja nendega alla 1:30 ringiaeg sõita?

Ka käsikasti ülekanded on täpselt selleks rajaks sobilikud – raja aeglasemas osas käib kiirendus täpselt teise käigu piirikuni, kolmas on vajalik stardisirge ja kahe laugema kurvi jaoks. Kogu sõidutunnetus jätab aga suhu sellise maitse, et auto muudkui annab ja annab ja annab… Ja kui vastu võtta oskad, siis on irve kõrvuni. Kui siit masinast rajal pettumuse leiad, tuleb suure tõenäosusega peeglisse vaadata.

See pole mitte lihtsalt Audru alla-1-30-klubi auto, vaid masin, millega võib vabalt midagi muutmata ka erinevatele igamehevõistlustele sõitma tulla ja end poodiumilt leida. Selle illustreerimiseks tuleb välja tuua Tabasalu ringiaeg – tänavaauto kohta ulmeliselt väle 43,65.

Minu edetabelis on napilt kiiremad olnud vaid kaks autot – Renault Megane RS Trophy (43,58) ning minu eesmärgipõhiselt ehitatud Toyota MR2 Spyder (43,49). Nende taset arvesse võttes on see ebareaalselt väle!

i20 N igapäevakasutatavus

See on koht, kus kompromiss kiiruse ja kasutatavuse vahel on tuntav. Kui i30 N oli tulles parima hinna ja auto suhtega kuumpära, siis nüüd algavad selle hinnad 35 000 juurest – aga sellel masinal on ka potentsiaali olla pere ainuke auto.

i20 N on tervelt 10 000 odavam, kuid ruumi on mugavalt vaid neljale. Kui Su pere koosneb kahest täiskasvanust ja kuni kahest, kuni hilisteismelisest lapsest, on kõik tõenäoliselt korras. Pagasiruumi maht pole samas auto suurust arvestades üldse mitte halb – 352 l, istmeid alla klappides 1165! Teistest N-idest hiljem.

Väikse mootoriga väikse autoga on loomulikult võimalik ka täiesti rahulikult ja säästlikult sõita. Ja soovi korral saad ühe nupuvajutusega roolil auto iseloomu täielikult muuta ja nautima asuda. Kolm pedaali, kerge ja kuratlikult kiire – selliseid masinaid ei tehta tänapäeval enam palju.

Ja kui suudad ruumik(itsik)usest mööda vaadata, on siin 25 tuhande eest olemas hetke parima hinna ja auto suhtega kuumpära. Eelnevalt i30 N-ile kuulunud tiitel jääb perekonda.

Kuid turul on ka uus tulija, kes sihib ülipopulaarset kiirete linnamaasturite segmenti. Kas Hyundai saab sellega endale napsata ka antud segmendi parima hinna ja auto suhtega masina tiitli?

Kona N – andmeid

Esiteks andmed ja siis kohe Audrusse rajale! Kona N evib laias laastus sama tehnikat mis i30 N – sama 2-liitrine turbomootor, mis annab välja 280 hj ja 392 Nm, sama 8-käiguline topeltsiduriga automaatkast, sama elektrooniliselt juhitud diferentsiaal vedavate esirataste vahel. Kummalisel kombel saab kuumimat Kona vaid esiveolisena, samas kui N-Line pakub ka nelikvedu.

Loe täispikka võrdlust ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com.