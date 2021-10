Kellahinnang: uus aktiivsusmonitor Fitbit Charge 5 sisaldab juba märkimisväärselt palju nutikella funktsioone – maksin sellega just lõuna eest

Suure fännide hulgaga spordikellade ja aktiivsusmonitoride tootja Fitbit andis välja oma uusima toote nimega Charge 5 - imekerge - ja õhukese randmeseadme, mis täidab tegelikult juba päris palju tavalise nutikella funktsioone - kuni kontaktivaba poemakseni välja.

Tehnilise poole pealt võib põhinäitajatena välja tuua, et kaalub see seade vaid 29 grammi, aku peab vastu kuni seitse päeva, mobiilist sõltumatu GPS on olemas, ekraan on värvidega, kell on veekindel ja ilma igasuguste nuppudeta ning kaasas on kahe pikkusega silikoonist kellarihmad.

Esimese hooga käisingi täna ja proovisin ära, kas poes maksta saab. Sai. Selleks tuli Fitbiti mobiiliäpis sisestada oma kaardiandmed ja teha läbi kinnitusprotseduurid ning siis toimus juba kaardiandmete automaatne kellaga sünkroonimine.

Poes pole vaja teha muud, kui svaipida kella ekraanil korra alla, valida seal maksed, sisestada ekraani vabastamise PIN-kood ja ranne kaardilugeja lähistele suunata. Igal juhul Selveris toimib, soojaletist lõunasöögi eest maksmine toimis, pärast veel kinnitus ka mobiiliekraanil:

Ekraani osas (AMOLED) rõhutab Fitbit ise, et tegemist on ta esimese kellaga, millel võimalus ekraan pidevalt sisselülitatuks määrata. Lisaks olevat ekraani maksimaalne heledus eelmise versiooni ehk Fitbit4-ga võrreldes 200% parem. Heitsin pilgu päikese käes keskmise heleduse režimis - nägin kõiki numbreid küll.

Mis sportimisse puutub, tasuta paketiga pakutavate spordialade arv on 20, kõik põhiline on esindatud - alates ringtreeningust ja lõpetades tennisega. Proovisin ise nädalavahetusel rattasõitu - tuleb tunnistada, et GPSiga ühenduse saamine võttis kellal alguses ikka hirmutavalt kaua aega. Hiljem midagi muutus ja kõik ülejäänud katsed läksid juba märksa kiiremini. Kõikvõimalikku treeningjärgset statistikat pakub Fitbit sarnaselt kõigile teistele monitoritootjatele.