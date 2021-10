USA murelik: Hiina testitud uus rakett on liiga kiire ja tabamatu

Väidetavalt tegi rakett enne määratud sihtmärgi poole suundumist Maale madalal orbiidil tiiru peale, kirjutab mõjuks ärileht Financial Times .

Tuumalõhkepeade kandmiseks sobilik rakett oli varustatud hüperhelikiirus-plaaneriga (ingl hypersonic glide vehicle), mis võimaldas sel liikuda uskumatult kiiresti. Hüperhelikiirus on heli kiirusest vähemalt viis korda suurem kiirus.

Võib-olla veelgi üllatavam oli tõik, et USA luure taolist raketikatsetust oodata ei osanud. Ehkki teadete kohaselt läks rakett määratud sihtmärgist u 40 km mööda, üllatas USA ametnikke see, kui jõudsalt on hiinlased hüperhelikiirusega relvi arendanud.