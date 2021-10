VIDEO | Maailmas on üks McDonald's, kust saab toidu kätte ka paadiga

See paik on McDonald'si einela hüüdnimega McBoat ning asub see Saksamaal Hamburgis, Elbe jõge veega varustava Mittelkanali ääres.

Esitades tellimuse äpi teel, võid selle kätte saada kindlast paigast mööda aerutades. Teenindaja tuleb ja toob kotikese otse kätte. Kui toit valmis pandud, jälgib ta kaamera teel paadisilda, kinnitamaks, et klient on kohal.

Kordame: linn, kus sellist erilist toidutellimise kogemust proovida, on Hamburg. Kus hamburger täpselt leiutati, ei suuda ajaloolased kokku leppida (see võis toimuda USAs), aga siiski tore, et burksitellimise-elamuse saab just Hamburgist.