Pilk peale: vaatame üle tänapäeva autode turvalahendused

„Vanemad autojuhid ilmselt veel mäletavad toiminguid, mida tuli teha külmal talvehommikul Moskvitši või Volga käivitamiseks," jätkab Tammik. „Täna on see õnneks möödanik ja moodsas autos piisab vaid mootori käivitamisest ning käigu valimisest" - mis võivad mõlemad toimuda vaid nupuvajutuse teel - „Kui võibki sõitma hakata," tunnustab sõiduõpetaja tehnika arengut.

Ta toon näitena kõige lihtsama - turvavööd. Paarikümne aasta eest polnud nende kasutamine veel enesestmõistetav, neid peeti ebamugavateks ja paljudes autodes puudusid need sootuks. Täna on turvavööde kasutamine loomulikult kohustuslik ja ilmselt kahtlevad nende vajalikkuses vähesed, sest tegu on kõige olulisema ning enam elusid päästva turvaelemendiga.

„Täna tuleb meil autojuhtide tähelepanu eest eraldi võidelda," nendib sõiduõpetaja ja omanimelise autokooli eestvedaja Aire Tammik. „Seepärast on hea, kui autodel on elektroonilised abisüsteemid, mis võimaldavad neid sõidukeid ohutumalt kasutada. Ma ei arva, et me peaks taga nutma aegu, mil rooli taga võisid end kindlamalt tunda ainult professionaalsed juhid."

„Üldistades on moodsates autodes kasutusel radarid ja kaamerad," selgitab Auve Techi ärijuht Kristjan Vilipõld. „Radarid, raadio- ja ultraheliandurid hindavad takistuse kaugust, et juhti neist teavitada ning vajadusel ohule reageerida. Kaamerad peavad silmas aga eesolevate objektide mõõtmeid. Kui need äkki suurenema hakkavad - midagi ligineb kiiresti - siis aktiveeritakse hädapidurdussüsteem."

Volvodest alguse saanud lahendust on aja jooksul täiustatud ja tänastel analoogidel on mitmeid lisafunktsioone. Mullu esitletud Kia Sorentos on kasutusel Blind-Spot View Monitor ehk BMV, mis hoiatab juhti pimealas oleva sõiduki eest, kui sohver vastava poole suunatule sisse lülitab ning lisaks kuvatakse soovi korral näidikupaneelis spido- või tahhomeetri asemele pilt auto külgedel toimuvast.

Suurem samm tehti edasi aga 2007. aastal, kui Volvo esitles ühes oma toonase lipulaevaga pimeala jälgimise süsteemi. Mudelile S80 pakutud rakenduse põhimõte oli lihtne - auto külgedel asuvad andurid tuvastasid tagant läheneva auto ja kui see jõudis pimealasse, süttis vastav hoiatustuli. See lahendus töötas juba nii hästi, et aasta hiljem hakkasid sarnaseid „abimehi" pakkuma teisedki tootjad.

Uue ohutusvarustuse sünd tugineb vajadusele, ükskõik kui ebaoluline see esmalt ei tundu. Erandiks pole ka pimeala jälgimine, sest algajatel autojuhtidel ei pruugi küljepeeglisse vaatamine meeldegi tulla ja tänu linnamaasturite kõrgele vööliinile on sõiduautodel üsna lihtne märkamatuks jääda. Ehk teisisõnu on uus tehnoloogia ellu kutsutud tänu valusatele kogemustele ja korduvatele õnnetustele.

Vajalikkuses ei kahtle keegi

Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt säästavad ainuüksi stabiilsuskontrolli süsteemid aastas umbes 3000 inimelu. Lisaks on hea tervise juures veel need 50 000 inimest, kes peaks ilma stabiilsuskontrollita taastuma saadud vigastustest. Sõidurajal püsimise üle valvav süsteem hoiab ära 3% õnnetusi ja abisüsteemid vähendavad ummikuid pea 15%, sest reeglina on viimased avariide tõttu sündinud.

„Usun, et sõiduohutust parandavad ohutussüsteemid on tänastes autodes hädavajalikud," jätkab Vilipõld. „Huvi turvalahenduste arendamiseks on nii autotootjatel, riigijuhtidel kui ka kõigil liikluses osalejatel. Õnnetuste hulga vähendamine on kõigi jaoks oluline ülesanne ja kõigi ohutuslahendustega tegelejate eesmärgiks on leida süsteemidest viimased vajakajäämised, et need kiiresti parandada."

Mõnede autotootjate pakutavad lahendused töötavad paremini, teised mitte nii väga, ent nende kõigi ülesandeks on elude päästmine ja liikluse rahustamine. Selle nimel töötavad lisaks autovalmistajate arenduskeskustele veel erinevad uurimiskeskused ja katselaborid, milles töötavad teadlased/tehnikud annavad enda panuse teede ohutumaks muutmisel.

Sõiduõpetaja Aire Tammik märgib sedagi, et autojuhtidel läheb teinekord aega, et innovaatiliste lahendustega kohaneda. Viimase teeb oluliselt lihtsamaks, kui mõistate uute asjade vajalikkust. „Eestlased on loomult konservatiivsed ja ma olen nii mõnigi kord kuulnud, kui keegi ütleb kasutatud autot soetades, et ei soovi selles näha ülearu palju elektroonikat ning juhiabisüsteeme."

„Inimesed arvavad, et neist pole tolku õigele autojuhile. Tegelikult ei tea aga paljud arvajad, kui palju ABS või ESP nende eest ära teevad. Nad ei taju isegi seda, kui abisüsteemid tööle hakkavad. Tihti tunnistatakse alles pärast libeda- või ohutu sõidu alaseid koolitusi, et saadud info oli kasulik ja silmi avav. Eks aja jooksul hakatakse enam sellise varustuse tähtsust mõistma," resümeerib Tammik.