Kahtlus: üks e-hääletaja oli loonud oma valimisrakenduse, tema antud hääl tunnistati kehtetuks

Libarakenduse loonud isik on valimisteenistusele teada, tema hääl tühistati ning see lahutati e-häälte üldarvust.

Valimisteenistuse töötaja selgituse kohaselt saadetakse kõik krüptogrammid kogumisteenusesse ehk Riigi Infosüsteemi Ametisse. Seal kontrollib süsteem, et kõik need oleksid pärit ja tehtud avaliku võtmega.

See tähendab, et kui valmised.ee lehel on uudise kirjutamise hetkel antud e-häälte arv 275 587, siis tegelikult saab see olema 275 586.