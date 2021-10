Arendaja: Facebook püüab inimesi oma saidil kinni hoida ja karistas mind, nende vabastajat!

Veebilehel Slate ilmunud kirjutisest selgub, et ta tegi midagi sellist, millega Facebooki juhid kuidagi leppida ei suutnud: meelitas inimesi vähem ühismeedias aega veetma.

Barclay lõi selleks brauserilaienduse Unfollow Everything (ee Ära jälgi midagi), mille eesmärk on läbi lõigata side iga inimese, lehe ja grupiga, mida kasutaja on püsijälgimiseks follow-nupu abil endale ära märkinud.