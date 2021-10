Kasutatud autode import Eestisse: ligi pooled masinad tulevad Saksamaalt

Ettevõte analüüsis vahemikus 2019 oktoober – 2021 oktoober kokku 250 000 Eestis esmakordselt arvele võetud kasutatud autot.

Portaal märgib, et Saksamaa liidriroll pole ka üllatav, sest tegemist on Euroopa suurima kasutatud autode müügi turuga ning Saksamaaga seob Eesti automüüjaid juba aastakümnetepikkune side, kogemus ja usaldusväärsed ärisuhted.

Teisel kohal on üllatavalt Leedu 13,4 protsendiga. Tõenäoliselt on tegemist Eestile lähima soodsate hindadega kasutatud autode turuga. Võimalik, et Poola läbimine selleks, et jõuda Saksamaale, tundub paljudele ostuhuvilisetele liiga suure ettevõtmisena. Samuti ei tasu unustada viimase aasta reisipiiranguid, mis Baltikumi sees olid leebemad kui näiteks just Poola läbimisel.

Sisuliselt võrdset tulemust (6–7%) näitavad Läti, Rootsi ning Belgia, mis kahe esimese puhul on selgitatavad geograafilise lähedusega. Belgia (koos Hollandiga) on aga samuti ajalooliselt olnud Eesti jaoks oluline partner kasutatud autode kaubanduses.

Esmapilgul võib tunduda üllatav, et lähinaaber Venemaa ei ole tabelisse pääsenud. Kui riigi üldine hinnatase võib Eestiga võrreldes olla mõnevõrra madalam, siis ei laiene see printsiip kasutatud autodele. Et tegemist on Euroopa Liidu jaoks n-ö „kolmanda riigiga", siis kehtivad vastastikused tolli- ja aktsiisimaksud, mis muudavad Venemaa kasutatud auto ostmise majanduslikult põhjendamatuks.

Puudu on ka Soome, kust ajalooliselt on taasiseseisvunud Eesti kasutatud autode müügi tegevus alguse saanud. Just sealt olid pärit Eesti esimesed rahvaautod Datsun Sunny, mille hiljem vahetasid välja Kesk-Euroopa turgudelt pärit Ford Sierra, VW Passat ja Audi 80. Ilmselt on Soome puhul tegemist keskmisest kõrgema hinnatasemega turuga, mis kasutatud autode müügile negatiivset mõju avaldab.

CarVertical.ee on veebiplatvorm, mis pakub oma klientidele andmeid autode esmase arvelevõtmise, omaniku vahetuse, läbisõidu näitude, avariide ja vigastuste ajaloo ning muu ostu-müügi tehingu aspektist olulise kohta. Kahel viimasel aastal tehtud päringute põhjal on valminud uuring, mis näitab, millistest riikidest pärit autode kohta on Eestist tehtud tuhandeid päringuid.