Pilk peale, käsi külge – EV6, tõenäoliselt kõigi aegade ägedaim Kia

Me teame juba üsna kaua, et pole oluline, kui suur on su pere või mis nõudmised kaasnevad su hobiga – vastus kõigile küsimustele on ikka üks: keskmist mõõtu linnamaastur. Neile aga, kes leiavad, et see võiks olla ka elektriline, on peagi lisandumas valikusse midagi sootuks uut.

Juba järgmisel aastal (2022) pargib Kia oma uudismudeli tigedate konkurentide nagu Skoda Enyaq või Volkswagen ID.4 kõrvale. Need autod ühendavad endas ruumikuse ja praktilisuse koos suhteliselt madalate ülalpidamiskuludega ning seda kosmilistele elektrihindadele vaatamata. Ent särtsutoitel pargimaasturitest pereautodel on ka varjukülgi: nad on sageli pontsakad ja seetõttu mitte kauneima välimusega ning nende sõiduomadused kipuvad olema keskpärased.

Järele jõuda ja mööda minna!

Selles karmis konkurentsis ajavad kolm automarki (Kia, Hyundai, Genesis) oma äri teisiti. Hyundai Ioniq 5 on juba müügil ja kuigi see elektriline pereauto on avar ja raske, on ta välimus tänu oma teravatele, nagu kivist tahutud joontele kõike muud kui tagasihoidlik. Nüüd järgneb talle kontsernikaaslane Kia EV6 ja kuigi see jagab Ioniq 5-ga olulisimat, platvormi, on Kia läinud sõsarbrändiga võrreldes hoopis teist teed.

Kia on viimastel aastakümnetel juba näidanud, et tal on tohutud ambitsioonid ja ühtlasi teab, kuidas neid pikaajalisi eesmärke saavutada. Veel veerand sajandit tagasi pakkusid lõunakorealased autosid, mis lausa hiilgasid keskpärasusega: kas keegi veel mäletab Sephiat või Joice’i? Aga see oli alles algus.

Kümme-viisteist aastat tagasi tootis Kia juba selliseid autosid nagu Cee’d, Sportage ja Picanto – need mudelid kopeerisid peamiselt teiste brändide tähtsamaid omadusi, kuid tegid seda väga hästi ja sageli palju odavamalt. Selles etapis polnud enamat vaja – Kia sai endale palju lojaalseid püsikliente ja kindla koha müügiedetabelite tipus.