Puit, seened ja kala – moelavade uued tähed

Soomes asuva tehniliste uuringute keskuse VTT uurimisrühma juht Stina Grönqvist on biomaterjalide ekspert ning temale tänapäevased viskoosi ja lüotselli tootmise meetodid muljet ei avalda. „Praegu on toormaterjali piiratud koguses ning kasutatavad lahustid ja vajalikud kemikaalid ei ole ei turvalised ega keskkonnasõbralikud. Tekstiilile lisaväärtuse loomine, eriti kiu lõppviimistlemine, põhjustab ulatuslikku mageveekogude saastumist."

Viskoosi ja lüotselli (odavamad ja kauem kestvad alternatiivid siidile) toodetakse puidust ning reklaamitakse kui säästvamaid alternatiive looduslikule puuvillale ja sünteetilisele polüestrile. Tegu on poolsünteetiliste kiududega: kuigi tootmisprotsess algab looduslikest materjalidest ning võrreldes puuvillaga on tarvis vähem põllumaad ja vett, on rõivatekstiilini jõudmiseks vaja materjali oluliselt töödelda ja lahusteid kasutada.

Ühe lahendusena on välja pakutud biotekstiili (bio-based textiles). Selles valdkonnas on hulganisti uuenduslikke lähenemisi, nii uutes kui ka vanades tehnoloogiaharudes luuakse jäätmetest säästvaid ja planeedisõbralikke biolagunevaid materjale.

Looduslikku puuvillakiudu on palju lihtsam ümber töödelda ning näiteks nailoniga võrreldes on selle tootmiseks vaja vähem fossiilset kütust.Ometi on ka puuvillaistanduste loomiseks tarvis suuri maa-alasid, puuvilla kasvatamisel kasutatakse maailma mastaabis kõige rohkem kemikaale ning puuvill vajab kasvamiseks väga palju vett .

Polüester ja nailon on fossiilkütusepõhised sünteetilised kiud: need on loodud naftast ja maagaasist.Need materjalid ei ole biolagunevad ning tootmisprotsessi omapära ja suure kasutuse tõttu moetööstuses on neil tohutult suur mõju meie keskkonnale.Lisaks sisaldavad materjalid kahjulikku mikroplasti , mis jõuab ühel või teisel viisil igasse maailma nurka, meie ookeanidesse ja vetesse.

Ometi ei ole nii laiaulatuslikus tööstusharus nagu moemaailmas lihtne läbi lüüa. „Me ei hooma, et riideid ja tekstiilmaterjale, mida me praegu kasutame, on arendatud aastakümneid sammsammuliste tehnoloogiliste uuenduste toel," sõnas Mogu S.r.l.-i innovatsioonijuht Gianluca Belotti. Aastatepikkuse tööstusliku arengu tulemusel suudame toota rõivaid „pöörastes kogustes väga kiiresti, tõhusalt ja odavalt, mistõttu on paradigmamuutus tõeline katsumus".

Kuigi uuenduslikud lahendused, mille kallal Grönqvist töötab, on alles lapsekingades, loodab ta, et moetööstus võtab need omaks ja et säästvamate tekstiilmaterjalide hinnad suudavad konkureerida sünteetiliste fossiilkütuste baasil loodud rõivastega.

„Töödeldud tselluloosi asendamine paberimassiga on majanduslikult ja keskkonnasäästu aspektist kasulik, sest tegu on vähem töödeldud toormaterjaliga," selgitas Grönqvist. Projekti raames luuakse ka täiesti uute omadustega kiude, tänu millele on võimalik tootmistsüklis vähem vett kasutada.

Lüotselli toodetakse sarnasel viisil, kuid lahustina kasutatakse N-metüülmorfoliin-N-oksiidi (NMMO). Tänu sellele ei ole viskoosi puhul kasutusel olnud materjali keemilist koostist muutnud töötlus lüotselli tootmisahelas vajalik. Lüotselli valmistamist peetakse võrreldes viskoosiga keskkonnale vähem kahjulikuks, ent NMMO on plahvatusohtlik ja väga ebastabiilne materjal, mistõttu on selle kasutusvõimalused piiratud.

Seeneniidistik on seene vegetatiivne osa või nii-öelda eelseen.Praegu juhib Belotti My-Fi projekti, mille raames arendatakse välja uut meetodit seeneniidistiku baasil valmivate materjalide tootmiseks ning nende kvaliteetsemaks muutmiseks.Lähtematerjalina kasutatakse põllumajanduslikke tootmisjääke ning seeneniidistikust luuakse kiud Mogu patenditud tehnoloogia abil, mis paiskab õhku nii vähe süsihappegaasi kui võimalik, vajab tööks väga vähe energiat ning taaskasutab protsessis kulunud vett.

Sellisel tehnoloogial on potentsiaali lihtsustada moetööstuse mitmeosalist üleilmset tootmisahelat. „Kui meil on võimalik kasutada kohaliku tööstuse jääke ning luua kohalik tootmistehas, kus toormaterjali kasvatada, saab materjali töödelda ja müüa lähemal ning see lihtsustab tekstiilitööstuse logistikat," kirjeldas Belotti. „Erinevad lisaväärtust loovad tootmisetapid on võimalik koondada ühte tehasesse, veendudes nii iga etapi kvaliteedis."

Seeneniidistiku baasil loodud kiudude kasutamise soodne keskkondlik mõju on ilmne ning mitu tippkaubamärki on materjali juba naha alternatiivina kasutusele võtnud. Belotti usub, et moetööstus on valmis muutuseks ning et see „januneb uute säästvate lahenduste järele, mis oleks ka turul edukad." Seega on My-Fi projekti peamine eesmärk lahendada seeneniidistikuga töötamise praegused kitsaskohad ning toetada uue säästva ja mitmekülgse tekstiili turuletulekut.

Uuenduslikkus on moetööstuse kaubamärkide ja tarbijate mõtteviisi sisuliseks muutmiseks hädavajalik. Oma innukuses teha valdkonnas revolutsiooni ning vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid peaksime ometi pilgu suunama ka tuhandete aastate tagusesse aega, mil tänapäevast tehnoloogiat ei tuntud.

Seega, kuidas oleks kalanahast käekotiga?

FISHSkini projekti koordinaatori Ayelet Karmoni sõnul on tõendeid sellest, et inimesed on kalanahka rõivaste loomiseks kasutanud juba 6000 aastat.